«Прекратило бы российский террор». Кулеба рассказал, каким должен быть ответ Запада на каждую атаку РФ против Украины 16 декабря, 12:43 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ответом на каждую атаку РФ против Украины должна быть поставка тяжелой техники.

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину и украинцев, должна быть поставлена гаубица в Украину, танк - Украине, бронемашина - Украине", - говорится в его сообщении в Twitter в пятницу, 16 декабря.

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По его словам, это фактически прекратило бы российский террор против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

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