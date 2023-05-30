Дмитрий Кулеба рассказал, каким должен быть ответ на каждую атаку РФ, направленную на истощение украинской ПВО 30 мая, 14:48 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Во вторник, 30 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на каждую атаку РФ по Украине в ответ должно быть увеличение поставок систем ПВО Украине.

«На каждую российскую атаку, направленную на истощение ПВО Украины, может быть только один ответ: увеличение производства и поставок систем ПВО и боеприпасов партнерами из ЕС и НАТО», — написал он в Twitter.

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По его словам, это то, над чем они работают.

«Вместе мы победим еще одну российскую террористическую стратегию», — добавил министр.

В ночь на вторник, 30 мая, российские оккупанты совершили новый удар по Киеву — он стал третьим за 24 часа, в Голосеевском районе обломки упали на многоэтажный жилой дом.

Атака была осуществлена исключительно Shahed, силами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы.