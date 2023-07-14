«Нам удалось их подвинуть». За 48 часов до саммита НАТО в коммюнике не было упоминания о приглашении Украины — Кулеба 14 июля, 11:03 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за 48 часов до начала саммита НАТО в официальном коммюнике не было упоминания о приглашении для Украины.

«Мы очень разные аргументы приводили. И дискуссии продолжались месяцы, я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита в тексте коммюнике вообще не должно было бы быть ни одного упоминания приглашения для Украины», — сказал он в эфире телемарафона.

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Министр заявил, что Украина проводила переговоры с партнерами, в частности с США и Германией, и позицию удалось «подвинуть».

«За 48 часов благодаря очень интенсивному и прагматичному аргументированному общению с партнерами, прежде всего с США и Германией, нам удалось их „подвинуть“, и они согласились, что слово „приглашение“ может или должно быть в тексте. Но в конце концов там оно появилось в той формулировке, которую мы видим», — сказал министр.

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Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.