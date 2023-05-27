Новые возможности. В МИД объяснили, почему Украина налаживает связи с Африкой 27 мая, 18:39 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что развитые дипломатические отношения с Африкой откроют для Украины новые возможности.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в политической поддержке, ведь россияне в Африке распространяют очень много фейковой информации.

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«Россия распространяет очень много лжи об Украине, об агрессии, рассказывает, что они (войска РФ, — ред.) с Америкой воюют, а не с Украиной», — заявил Кулеба.

По его словам, Африка — это экономические возможности. Украина хочет, чтобы все больше государственных компаний экспортировали продукцию в Африку, зарабатывали деньги и возвращали их обратно. Кроме того, это поможет в создании новых рабочих мест.

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Министр иностранных дел также подчеркнул, что дипломатические отношения с Африкой это развитие межчеловеческих контактов.

«Мы работаем, чтобы после войны в Украине стало больше африканских студентов, чтобы наши вузы вернули себе славу подготовки специалистов для всего мира, в частности для Африки. Люди будут возвращаться обратно в свои страны и становиться адвокатами нашей страны. Это будет наша мягкая сила», — пояснил Кулеба.

22 мая Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Марокко и Эфиопию, следующей страной станет Руанда.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезагружает отношения с Африкой и откроет посольства в десяти странах. В июне он сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины в Африке.

В мае 2023 года СМИ сообщили, что лидеры шести африканских стран хотят провести «миротворческие» переговоры с Киевом и Москвой. Их план предусматривает диалог с РФ даже без вывода оккупационных войск.