«Должны играть по правилам». Кулеба рассказал, что станет стратегической победой над Россией 10 декабря, 15:41 Кулеба рассказал, что станет стратегической победой в войне (Фото:МИД Украины / Facebook)

Избавление Украины и всего международного сообщества от угрозы со стороны России станет стратегической победой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сказал, выступая на World Policy Forum в Абу-Даби, ОАЭ, в субботу, 10 декабря.

«Полное восстановление территориальной целостности Украины в границах, которые были до февраля 2014 года, когда Россия напала и оккупировала Крым, является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров. Дальше возникает более широкий вопрос: как достичь стратегической победы не только Украины, но и всего международного сообщества, заставив Россию играть по правилам?» — цитирует Кулебу пресс-служба украинского МИД.

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Он подчеркнул, что международное сообщество одержит стратегическую победу, когда Россия будет играть по правилам. Если для этого нужно изменение режима, то россиянам придется пройти такую трансформацию, но это может произойти только изнутри, отметил он. В то же время международное сообщество может играть важную роль в создании условий для осознания россиянами такой потребности.

«Россия, которая не несет угрозы другим странам, станет стратегической победой международного сообщества», — заявил министр.

Дмитрий Кулеба призвал не играть в «лицемерные игры» тех, кто говорит, что это «не их война». Так как российская агрессия против Украины несет глобальные последствия для продовольственной и энергетической безопасности, международного мира и безопасности.

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«Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, получат искушение это повторить. Люди могут сто раз сказать „это не наша война“, но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия. Поэтому мы все заинтересованы в ее скорейшем завершении победой Украины, защищающей не только себя, но и правила, на которых основан мир», — подчеркнул он.

Министр заявил, что результатом войны станет полная интеграция Украины как в ЕС, так и в НАТО.