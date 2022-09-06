Не принесет ни мира, ни стабильности. Умиротворение Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом — Кулеба 6 сентября, 11:00 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что умиротворение российского диктатора Владимира Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности.

По его словам, с помощью энергетического шантажа Путин хочет разрушить благосостояние и стабильность каждой европейской семьи.

«Те, кто предлагает поддаться на шантаж, только усугубляют проблему. Умиротворение Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности», — написал он в Twitter.

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Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с поставкой газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.

Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.

По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его якобы нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.

В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.

Новость о том, что Северный поток не возобновит работу уже привела к скачку цен на газ в Европе на 30%.



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