Не принесет ни мира, ни стабильности. Умиротворение Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что умиротворение российского диктатора Владимира Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности.
По его словам, с помощью энергетического шантажа Путин хочет разрушить благосостояние и стабильность каждой европейской семьи.
«Те, кто предлагает поддаться на шантаж, только усугубляют проблему. Умиротворение Путина за счет Украины — это соглашение с дьяволом, которое не принесет ни мира, ни стабильности», — написал он в Twitter.
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с поставкой газа по Северному потоку будут продолжаться, пока не будут сняты санкции, препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода.
Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.
По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его якобы нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.
В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.
Новость о том, что Северный поток не возобновит работу уже привела к скачку цен на газ в Европе на 30%.
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