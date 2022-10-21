О ПВО не упомянули. Кулеба обсудил с премьером Израиля сотрудничество Ирана и России в войне против Украины 21 октября, 06:28 Премьер-министр Израиля Яир Лапид (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили сотрудничество Ирана и России в войне против Украины. Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о поставках системы противовоздушной обороны.

«Я поделился с ним нашей глубокой озабоченностью военными связями между Ираном и Россией. Израиль поддерживает украинский народ», - написал он в своем Twitter.



Как отметило издание The Times of Israel, Лапид не упомянул об официальном запросе Украины о поставках системы ПВО после шквала российских ударов иранскими беспилотникам.

Видео дня

Ранее издание Ynet сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в четверг, 20 октября.

Ожидалось, что Кулеба подаст официальный запрос в помощь Израилю после нападения России на Украину с помощью беспилотников иранского производства.

18 октября Кулеба сообщал, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

16 октября, по данным издания Washington Post, ссылавшемуся на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля» для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.