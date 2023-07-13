«Россия это проглотит». Кулеба ответил на заявления Лаврова о том, что предоставление F-16 Украине — это «ядерная угроза» для РФ 13 июля, 12:36 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

В четверг, 13 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что предоставление F-16 Украине — это «ядерная угроза» для РФ.

По его словам, единственная угроза для России — это украинский солдат.

«Вот кого Путин и Ко должны бояться больше всего», — заявил он в Twitter.

Кулеба добавил, что Украина получит F-16 по графику, а «Россия это проглотит, несмотря на болтовню Лаврова».

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РосСМИ заявил, что Россия будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как «угрозу в ядерной сфере».

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Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

В среду, 12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что истребители F-16 могут появиться в Украине в первом квартале 2024 года.

Он также подтвердил, что обучение украинских пилотов должны начаться в августе или в начале сентября.