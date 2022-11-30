Кулеба прокомментировал заявление главы Еврокомиссии о том, что в войне с Россией Украина потеряла 100 тысяч военных 30 ноября, 16:46 Дмитрий Кулеба (Фото:Alexandru Dobre/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что в войне с Россией Украина потеряла 100 тысяч своих военных.

Об этом сообщает корреспондентка НВ из Бухареста, где в среду, 30 декабря, завершился двухдневный саммит НАТО.

По словам Кулебы, вероятно, речь шла о погибших и раненых защитниках Украины.

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«Есть расчеты гипотетические экспертные: какие потери, кто погиб, кто ранен. Потому что когда говорят, условно говоря, потеряли 100 тысяч человек, на самом деле много нюансов. Кто-то из этих людей ранен, а кто-то погиб и на это следует обращать внимание», — сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

По его мнению, в Еврокомиссии была признана неточность.

«Я думаю, что по поводу выступления президентки Еврокомиссии тот факт, что они сами эту цифру удалили, и по сути принесли извинения, это говорит о том, что они не готовы ее защищать. Раз они не готовы ее защищать — это не предмет для какого-то серьезного обсуждения. Для нас в Украине жизнь каждого солдата, жизнь каждого гражданского человека — это ценность и для нас одна смерть имеет такую же трагедию, как и смерть тысячи. Это, собственно, нас и отличает от РФ», — подчеркнул Кулеба.

В среду, 30 ноября, в важной речи об ответственности России за преступления в Украине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен озвучила неподтвержденную цифру потерь украинской армии, которую впоследствии убрали из официального видео и текста выступления.