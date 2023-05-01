Кулеба про F-16 Украине: Абсолютно логичный шаг союзников 1 мая, 23:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 — абсолютно логичный шаг союзников, объективная необходимость, и США понимают это.

В эфире телемарафона главу МИД спросили, подтолкнет ли президентская кампания в США принятие решения о предоставлении Украине самолетов F-16.

«Если правильно строить работу, то подтолкнет. А мы правильно строим работу», — ответил Кулеба.

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Он объяснил, что поставка украинским войскам самолетов F-16 — абсолютно логичный шаг союзников Украины.

«Начиная с первого дня полномасштабного вторжения России, администрация Байдена действительно очень много делала для нашей победы и постепенно открывала разные предложения по вооружениям. Поэтому абсолютно логично, что следующими должны стать F-16», — сказал глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что лишение России преимущества в воздухе — это стратегическая задача для достижения победы Украины, это объективный фактор.

«И поэтому я говорю уверенно, что мы эти самолеты получим, потому что Соединенные Штаты объективно понимают, что это должно произойти. Вопрос только во времени», — сказал Кулеба.

30 апреля Кулеба заявил, что несколько стран готовы начать тренировочную программу для украинских летчиков на истребителях F-16.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают передачу Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.