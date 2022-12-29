Кулеба о ракетном ударе РФ: Сейчас нейтральность равна соучастию 29 декабря, 14:23 Разрушенный жилой дом в Киеве в результате удара РФ, 29 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после нового российского удара назвал действия Кремля варварством и заявил, что нейтральная позиция по поводу этой войны выглядит странно.

Он подчеркнул, что быть нейтральным сейчас — это встать на сторону России.

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия в очередной раз начинает ракетную атаку на мирные украинские города перед Новым годом. Никакой „нейтральности“ перед такими массовыми военными преступлениями не может быть. Притворяться „нейтральным“ сейчас — это то же самое, что становиться на сторону России», — заявил глава МИД.

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Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Мэры Киева и Харькова подтвердили несколько «прилетов» в городах. В столице обломки ракет повредили частные дома в Дарницком районе (двое пострадавших), известно также о повреждении предприятия в Голосеевском районе и детской площадки — в центральном Печерском районе Киева.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время масштабной российской атаки всего было применено 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины было уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты.

