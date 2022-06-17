«Огромный толчок». Кулеба прокомментировал решение Еврокомиссии о статусе кандидата в члены ЕС для Украины 17 июня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии по поводу предоставления статуса кандидата в члены ЕС для Украины.

«Европейская история вершится. Мы приветствуем положительное заключение Европейской комиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины», — написал Кулеба в Twitter.

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Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

«Украина четко продемонстрировала свое стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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