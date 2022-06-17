«Огромный толчок». Кулеба прокомментировал решение Еврокомиссии о статусе кандидата в члены ЕС для Украины
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии по поводу предоставления статуса кандидата в члены ЕС для Украины.
«Европейская история вершится. Мы приветствуем положительное заключение Европейской комиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины», — написал Кулеба в Twitter.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
«Украина четко продемонстрировала свое стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.
Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.
Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.
9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
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