«Должен пить меньше водки». Дмитрий Кулеба ответил на призывы Медведева убить Зеленского 10 мая, 13:48 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя призывы Дмитрия Медведева убить президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Медведев «должен пить меньше водки».

"Медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать», - сказал он изданию Bild.

По словам министра, он не считает, что это следует комментировать.

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«Он ( Медведев – ред) играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России», - сказал Кулеба.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимость физического устранения президента Украины Владимира Зеленского после атаки беспилотников на Кремль. В Офисе президента высмеяли его угрозы.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», – написал в привычном бреду Медведев.