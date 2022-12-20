Украина приветствует принятие ЕС нового пакета санкций против РФ, но давление можно усиливать еще больше — Кулеба 20 декабря, 13:30 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Украина приветствует принятие Евросоюзом нового пакета санкций, однако давление на страну-агрессора Россию можно усиливать еще больше, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Принятый 16 декабря девятый пакет санкций ЕС против России имеет ряд недостатков, и мы откровенно о них говорили. В частности, мы продолжаем категорически выступать против любых исключений из санкционного режима», - сказал он на брифинге.

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По словам министра, несмотря на это, в новом пакете есть действительно ощутимые для РФ ограничения.

«Мы давно настаивали, эти санкции должны были произойти раньше. Хорошо, что произошли. Но это вновь поднимает вопрос о своевременности тех или иных санкций против России», — сказал он.

В пятницу, 16 декабря, Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в список санкций добавили почти 200 физических и юридических лиц, введены санкции против еще трех российских банков, а также против четырех пропагандистских телеканалов РФ.