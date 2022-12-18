«Очередное проявление лицемерия». Кулеба прокомментировал отказ ФИФА показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ 18 декабря, 21:19 Дмитрий Кулеба (Фото:Юридическая практика/Facebook)

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что отказ ФИФА показать призыв президента Украины Владимира Зеленского к миру перед финалом Чемпионата мира по футболу в очередной раз проявил лицемерие под названием «Спорт вне политики».

Об этом он сообщил в Instagram.

«Мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле, за ней всегда стояла и стоит обычная трусость», — написал министр.

Видео дня

По словам Кулебы, «наиболее очевидным она становится, когда речь идет о мире и войне, особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины…».

«Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: „А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?“» — добавил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что за этот год «мы разбили много стен в сознании иностранцев относительно поставок оружия, введения санкций, в целом восприятия войны».

«Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии РФ», — пообещал он.



Ранее стало известно, что просьба президента Украины Владимира Зеленского призвать к миру на планете перед началом финала чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА).



В Офисе президента заявили, что решение заблокировать видео показывает, что «FIFA потеряло ценностное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия».

