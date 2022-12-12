Непонятно, почему Германия колеблется передавать Украине боевые танки, но поставляет артиллерию — Кулеба 12 декабря, 10:53 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине не понимают, почему немецкие власти затрудняются передавать боевые танки, однако поставляют в Украину артиллерию.

«Честно говоря, мы не понимаем эту линию аргументации», — сказал Кулеба в интервью ARD.

По его словам, если Украина будет недостаточно вооружена, война затянется, а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.

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Министр заявил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки оружия, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просило правительство в Киеве.



«Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем», — сказал он.

Фото: НВ

По словам Кулебы, атаки России на объекты энергетики ставят власть и народ Украины перед огромными проблемами. Чтобы справиться с этим, стране необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы.

Министр добавил, что сам пострадал от перебоев с электроэнергией и отоплением. В его квартире более 30 часов не было света и воды.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

