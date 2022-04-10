Кулеба прокомментировал назначение Москвой нового командующего войсками РФ в войне против Украины 10 апреля, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первоначальный план РФ по вторжению в Украину «провалился» и только «история покажет, чей план победит».

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом Кулеба сказал в интервью NBC News.

«Сейчас у них другой план, а у нас свои. Чтобы Россия ни планировала делать, у нас своя стратегия, и эта стратегия базируется на убеждении, что мы выиграем в этой войне и освободим наши территории», — сказал глава МИД Украины на просьбу прокомментировать назначение генерала российской армии Александра Дворникова руководителем войск РФ в войне против Украины.

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8 апреля СМИ сообщили, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине после ряда неудач и очевидного отсутствия координации между группами российских войск. Теперь ими руководит 60-летний генерал Александр Дворников — командующий войсками Южного военного округа, который возглавлял группировку РФ в войне в Сирии и участвовал во второй российско-чеченской войне.

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