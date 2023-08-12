«Осень будет тяжелой». Кулеба прогнозирует усиление «голосов», которые будут призывать к переговорам с Россией

12 августа, 12:55
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Кулеба прогнозирует тяжелую осень для украинской дипломатии (Фото:МИД / Facebook)

Кулеба прогнозирует тяжелую осень для украинской дипломатии (Фото:МИД / Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует рост риторики в разных странах мира о необходимости переговоров с РФ.

«Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень», — сказал Кулеба в Instagram-эфире с журналистом Вадимом Карпьяком.

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На уточняющий вопрос о том, что означает «тяжелая осень» для дипломатии, Кулеба объяснил, что осенью будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки».

«Ты же видишь все эти голоса, которые начинают звучать в разных странах мира, о том, что „проблемы“, что надо переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — сказал Кулеба.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Переговоры Украина-Россия Мир МИД Украины Дипломатия Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины Формула мира

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