«Должны быть настоящие и жесткие». Кулеба назвал страны, от которых Украина хочет гарантии безопасности 9 марта, 04:41 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что Украине не нужен второй Будапештский меморандум (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хотела бы получения гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, России и некоторых других государств.



В эфире украинских телеканалов он заявил, что не нужен второй Будапештский меморандум, посколько там написано, что в случае угрозы Украине его участники проведут консультации.

«Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, это должны быть настоящие жесткие гарантии, и подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и, возможно, также некоторые другие государства — в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации». — убежден Кулеба.

Министр иностранных дел также отметил, что хотя в 2008 году было обещано членство в Альянсе, НАТО никогда не давало Украине обозримой перспективы членства и по состоянию на 2022 год ни один шаг на этом пути не сделало.

«Ключевая задача президента и дипломатии — безопасность государства в обозримой перспективе. Первый шаг этой безопасности — это прекращение войны, второй — это наши территории, и дальше уже развитие Украины в безопасной среде», — подчеркнул Кулеба.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.



Украина подала заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла поправки к Конституции, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

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