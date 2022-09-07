«Путин публично признался в преступлении». Кулеба призвал все государства поддержать создание трибунала для российского диктатора 7 сентября, 12:34 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства поддержать создание трибунала для российского диктатора Владимира Путина.

«Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: „Мы сделали это сознательно“. Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду», — написал он в Twitter.

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По его словам, справедливость должна победить.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины «сознательно».

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