«Путин публично признался в преступлении». Кулеба призвал все государства поддержать создание трибунала для российского диктатора

7 сентября, 12:34
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Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства поддержать создание трибунала для российского диктатора Владимира Путина.

«Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: „Мы сделали это сознательно“. Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1567430285922369537

По его словам, справедливость должна победить.

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины «сознательно».

https://www.youtube.com/watch?v=r460v094skE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Международный трибунал Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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