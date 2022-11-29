Для победы в войне. Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения — Кулеба 29 ноября, 10:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения.

Об этом сообщает Politico.

По его словам, невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство большего количества оружия.

«Пока мы сегодня сражаемся в битвах, мы должны думать, как мы будем сражаться в битвах завтра», — сказал Кулеба.

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Министр заявил, что страны НАТО должны «начать производство необходимых вооружений уже сегодня».

Кулеба подчеркнул, что если этого не произойдет, «мы не сможем победить — вот и все».

«В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии», — сказал он.



29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.