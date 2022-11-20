«Разжигание геноцида в разгаре». Кулеба призвал полностью запретить пропагандистские каналы РФ

20 ноября, 18:06
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз полностью запретить российские пропагандистские медиа за разжигание геноцида.

Об этом он написал в Twitter.

«Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1594299006402068481

Ранее на российском телеканале НТВ в ток-шоу Своя правда депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов заявил, что удары по энергетической инфраструктуре выражают «священную ненависть» к украинцам. Он призвал население Украины свергать действующую власть.

Другой участник ток-шоу, политолог Владимир Сергиенко, прямо заявил, что целью ударов по гражданской инфраструктуре является попытка принудить Украину к капитуляции «на основании невыносимых условий для гражданского населения».

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Евросоюз Российская пропаганда Дмитрий Кулеба Телевидение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X