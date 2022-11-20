«Разжигание геноцида в разгаре». Кулеба призвал полностью запретить пропагандистские каналы РФ 20 ноября, 18:06 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз полностью запретить российские пропагандистские медиа за разжигание геноцида.



Об этом он написал в Twitter.

«Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена», — написал он.



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Ранее на российском телеканале НТВ в ток-шоу Своя правда депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышов заявил, что удары по энергетической инфраструктуре выражают «священную ненависть» к украинцам. Он призвал население Украины свергать действующую власть.

Другой участник ток-шоу, политолог Владимир Сергиенко, прямо заявил, что целью ударов по гражданской инфраструктуре является попытка принудить Украину к капитуляции «на основании невыносимых условий для гражданского населения».

