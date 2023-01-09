Украина благодарна за военную помощь, но никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле — Кулеба 9 января, 14:49 Дмитрий Кулеба (Фото:www.facebook.com/UkraineMFA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна за военную помощь, но никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле.

«Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле», — написал он в Twitter в понедельник, 9 января.

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По его словам, вооружение Украины для победы — кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.



5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.