Проблема в правительстве Шольца. Дмитрий Кулеба призвал Германию к более оперативному решению вопроса боеприпасов 12 марта, 11:32 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии расширить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, недостаток которых является первоочередной потребностью для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Кулеба отметил, что во время Мюнхенской конференции безопасности немецкие производители оружия подтвердили готовность наладить поставки, но нуждаются в согласовании контрактов правительством.

Видео дня

«Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасам. … Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Так что проблема в правительстве», — отметил министр.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена нарастить производство боеприпасов для украинской армии.

Ранее The New York Times сообщал, что небольшие страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства снарядов советского калибра для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Reuters сообщило, что страны Европейского Союза срочно изучают возможность совместного приобретения 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

20 февраля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что если страны не справятся с обеспечением боеприпасами Украины, результат войны будет под угрозой.