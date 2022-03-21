Война в Украине. Кулеба призвал Китай найти политическое решение для прекращения российской агрессии

21 марта, 17:01
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Пекин принять участие в поиске политического решения для прекращения войны России против Украины.

«Мы разделяем позицию Пекина относительно необходимости найти политическое решение в войне против Украины и призываем Китай как мировую державу сыграть важную роль в этих усилиях», — написал украинский министр в Twitter.

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Кулеба добавил, что десятилетиями украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1505910445776982018
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Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

18 марта президент США Джо Байден разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях, если КНР решит помочь России. Последний заявил, что война в Украине не отвечает ничьим интересам.

В то же время Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к предоставлению помощи России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать в экономическом направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Китай Российская агрессия Война в Украине Дмитрий Кулеба

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