Кулеба призвал главу МИД Германии скорее поставить тяжелое вооружение в Украину
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал главу немецкого МИД Анналену Бербок о ситуации на Донбассе и призвал поторопиться с поставками оружия.
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«Поговорил с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок и проинформировал ее о сложной ситуации на Донбассе. Нам нужно как можно скорее доставить больше тяжелого вооружения, особенно РСЗО, для отражения российских атак», — написал он в Twitter.
Кулеба добавил, что обсуждал с главой немецкого МИД дальнейшие санкции в отношении России и статус кандидата Украины в ЕС.
Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине вооружения, обещанного Германией, затягивался из-за якобы недоразумений между правительствами стран.
На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц «намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого не сделали. 20 мая министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard.
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