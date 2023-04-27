Дмитрий Кулеба призвал Борреля ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине 27 апреля, 22:09 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В частности, стороны обсудили поставки оружия и боеприпасов.

В своем Twitter Кулеба добавил, что он призвал Борреля ускорить процесс поставок оружия Украине.

«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем обсудили последние контакты Украины и ЕС с Китаем, а также пути углубления связей со странами Латинской Америки. Я также попросил Борреля призвать страны-члены ЕС ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину», — отметил министр.

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При этом Боррель после переговоров с Кулебой, комментируя разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина, подчеркнул, что любая значимая инициатива для мира должна быть направлена на достижение справедливого мира — на основе украинских условий.

22 апреля неназванный представитель ЕС заявил, что Европейский Союз готовится принять решение о трате первого миллиарда евро из финансового пакета для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для Украины.