«Мы ведем эту войну не только ради себя». Кулеба предупредил европейцев об опасности сделок с Путиным

26 июля, 22:08
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сочтет проявлением слабости попытку стран Европы заключить с ним сделку, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если европейцы решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление», — сказал Кулеба в комментарии France24.

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По его словам, когда европейцы пойдут на уступки Путину, он попытается захватить новые территории.

«Мы ведем эту войну не только ради себя, но и ради возможности европейцев жить в мире и процветании», — подчеркнул Кулеба.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Европа Дмитрий Кулеба

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