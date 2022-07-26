«Мы ведем эту войну не только ради себя». Кулеба предупредил европейцев об опасности сделок с Путиным 26 июля, 22:08 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин сочтет проявлением слабости попытку стран Европы заключить с ним сделку, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если европейцы решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они вольны в этом. Но правда в том, что они не достигнут успеха, потому что Путин поймет это как проявление слабости и только увеличит давление», — сказал Кулеба в комментарии France24.

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По его словам, когда европейцы пойдут на уступки Путину, он попытается захватить новые территории.

«Мы ведем эту войну не только ради себя, но и ради возможности европейцев жить в мире и процветании», — подчеркнул Кулеба.

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