Зрители аплодировали стоя. Кулеба принял участие в одном из самых популярных американских ток-шоу — видео 22 сентября, 14:44 Дмитрий Кулеба (Фото:Скриншот/Youtube/The Late Show with Stephen Colbert The Late Show with Stephen Colbert)

В четверг, 22 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил одно из самых популярных вечерних американских ток-шоу The Late Show со Стивеном Кольбером.

Комментируя контрнаступление ВСУ в Харьковской области, Кулеба заявил, что оно демонстрирует, что Украина знает, как побеждать.

«Это показывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем, как побеждать. И мы это делаем», — сказал он.

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После этой фразы в зале начались аплодисменты, зрители поднялись со своих мест.

Министр, в свою очередь, переадресовал эти аплодисменты украинскому народу и ВСУ и воскликнул «Героям Слава!».

Комментируя так называемые «референдумы», Кулеба заявил, что Украина в любом случае вернет каждый метр своей земли.

«Мы продолжим драться несмотря на то, что он (Путин — ред) говорит. Он может устроить бутафорию и назвать это частью Луны, нам все равно. Это наша земля, наши люди, мы вернем каждый метр своей земли», — сказал он.

В июне постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица посетил американское ток-шоу The Daily Show, где поговорил с ведущим Тревором Ноа о войне с Россией, помощи других стран Европы, а также США, и о позиции Организации Объединенных Наций в этой войне.

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