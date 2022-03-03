Кулеба — Лаврову: Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов

3 марта, 17:00
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом сказать Путину прекратить беспорядочные обстрелы украинских городов.

По словам Кулеба, российская варварская тактика войны состоит в том, чтобы манипулировать страданиями гражданского населения, которые она сама причиняет.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499369433571241985

«Теперь Лавров обвиняет Украину в недопущении эвакуации гражданского населения. Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите миру, что Россия серьезно относится к переговорам», — написал он.

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3 марта — восьмые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска массированно обстреливают Харьков, а вокруг Киева, который в ночь на 3 марта снова подвергся обстрелам, продолжаются тяжелые бои.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Сергей Лавров Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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