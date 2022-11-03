Кулеба показал главам МИД G7 часть иранского беспилотника, которым РФ атаковала Киев — фото

3 ноября, 21:03
Поделиться:
Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД G7 показал дипломатам часть беспилотника иранского производства, которым Россия нанесла удар по Киеву.

«Во время моего сегодняшнего выступления на встрече министров иностранных дел G7 я продемонстрировал им часть беспилотника иранского производства, который недавно обрушился на Киев», — пишет он в Twitter.

Видео дня

Он заявил, что Иран должен прекратить поставлять России оружие для убийства украинцев, иначе Тегеран столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1588200687917203459

Кулеба добавил, что ему удалось выступить перед министрами по видеосвязи несмотря на отключение электричества.

«Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое оружие для поддержки наступательных действий Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины», — добавил министр.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1588200213277282305

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Иран Дмитрий Кулеба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X