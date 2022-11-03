Кулеба показал главам МИД G7 часть иранского беспилотника, которым РФ атаковала Киев — фото 3 ноября, 21:03 Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД G7 показал дипломатам часть беспилотника иранского производства, которым Россия нанесла удар по Киеву.

«Во время моего сегодняшнего выступления на встрече министров иностранных дел G7 я продемонстрировал им часть беспилотника иранского производства, который недавно обрушился на Киев», — пишет он в Twitter.

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Он заявил, что Иран должен прекратить поставлять России оружие для убийства украинцев, иначе Тегеран столкнется с еще более жестким глобальным давлением и последствиями.

Кулеба добавил, что ему удалось выступить перед министрами по видеосвязи несмотря на отключение электричества.

«Ключевые сигналы: энергетические трансформаторы, противовоздушная и противоракетная оборона, танки стандарта НАТО, новое оружие для поддержки наступательных действий Украины, санкции, ответственность за преступление агрессии против Украины», — добавил министр.

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.