«Соучастник в преступлении». Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси — Кулеба 31 августа, 11:30 Дмитрий Кулеба (Фото:TT News Agency/ Jessica Gow via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси.

"Безусловно, Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", - сказал он в интервью Радио Свобода.

По его словам, важно, чтобы европейские страны и политики избавились от иллюзий относительно российской политики и общества.

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«Когда я прочитал совместное заявление Франции и Германии (накануне дискуссии в ЕС) о том, что нужно сохранить возможности въезда для россиян в ЕС, потому что это огромное "трансформативное действие и влияние на российское общество", то у меня возникает логичный вопрос: соглашение об упрощенном оформлении виз между Россией и ЕС действует с 2007 года», - сказал он.

Кулеба напомнил, что Россия начала войну против Грузии в 2008 году, начала войну против Украины в 2014 году, совершила ряд убийств своих оппонентов, оппонентов режима Путина на территории стран Евросоюза, шантажирует Европу энергетическим кризисом и сделала много плохих вещей.

«У меня вопрос: а сильно работает ваша "трансформативная сила"? Может, вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что есть определенные иллюзии, от которых нужно избавиться?», — сказал он.

Министр добавил, что он благодарен за то, что с 24 февраля в Европе произошли фундаментальные трансформации – в том числе в Германии, Франции.

«Коллеги избавились от многих иллюзий относительно России и трезво смотрят на эту страну и политику, но эта последняя история о том, что «Путин — плохой, а люди — хорошие», это тоже иллюзия», — сказал он.

Кулеба заявил, что с 2007 года все это время, пока работала упрощенная форма выдачи виз — это никоим образом не помогало изменить отношение россиян к Европе и главное: не помогло научить россиян уважать других, другие страны, другие народы.

Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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