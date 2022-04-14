Кулеба поблагодарил главу МИД Ирландии за визит в Киев и военную помощь для Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Ковни за визит в Киев и военную помощь для Украины.
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«Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь Ирландии», — написал он в Twitter.
Кулеба добавил, что он согласовал с ирландским министром дальнейшие шаги по нефтяному эмбарго в отношении России и скорейшему вступлению Украины в ЕС.
Ранее сообщалось, что Ирландия выступает за то, чтобы Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.
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