Кулеба поблагодарил главу МИД Ирландии за визит в Киев и военную помощь для Украины 14 апреля, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Ковни за визит в Киев и военную помощь для Украины.

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«Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь Ирландии», — написал он в Twitter.

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Кулеба добавил, что он согласовал с ирландским министром дальнейшие шаги по нефтяному эмбарго в отношении России и скорейшему вступлению Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Ирландия выступает за то, чтобы Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину.

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