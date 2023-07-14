«Преодолели психологический барьер». Украину реально видят членом НАТО — Кулеба 14 июля, 10:35 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Украину реально видят членом НАТО, был преодолен психологический барьер, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Была не только принципиальная разница с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но и вообще с саммитом в Мадриде. Разница заключается в том, что мы преодолели психологический барьер и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО», — сказал Кулеба в эфире телемарафона.

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По его словам, то, что на саммите «не сделали этот квантовый рывок является плохим, но «он неизбежен и произойдет гораздо раньше чем нам кажется».

«Потому что все внутри за закрытыми дверями абсолютно спокойно, уверенно говорят: «Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО», — сказал министр.

Отвечая на вопрос, почему не было политического приглашения Украины в НАТО, Кулеба сказал, что «причина заключается в том, что наши ключевые партнеры, которые реально определяли насколько далеко НАТО в Вильнюсе может зайти, опасаются скорости».

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Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.