«Попытки напрасны». Дмитрий Кулеба отреагировал на бред Путина о Польше и Украине 24 июля, 10:15 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попытки российского диктатора Владимира Путина вбить клин между Киевом и Варшавой такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину.

«Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину», — написал он в Twitter в воскресенье, 23 июля.

По его словам, в отличие от России, Польша и Украина вынесли уроки из истории и всегда будут выступать вместе против российского империализма и неуважения к международному праву.

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Российский диктатор Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ 21 июля назвал западные земли Польши «подарком» от советского правителя Иосифа Сталина, заявив, якобы страна именно «благодаря его позиции» получила территории от Германии.

Путин также заявил, что Польша якобы планирует оккупировать территории Украины и «присматривается» к белорусским землям.



После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Сталин был преступником, который убил сотни тысяч поляков. Он добавил, что из-за этих слов Путина в МИД вызовут российского посла.

В своих «исторических речах» за несколько месяцев до полномасштабного вторжения Путин заявлял, что Украину создал Ленин.