CBS News должен провести внутреннее расследование из-за публикации заявлений о «продаже» Украиной западного оружия на черном рынке — Кулеба 8 августа, 11:57 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что телеканал CBS News должен провести внутреннее расследование из-за публикации заявлений о якобы «продаже» Украиной западного оружия на черном рынке.

«Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, сопротивляющейся агрессии и геноциду», — написал он в Twitter.

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По его словам, должно быть проведено внутреннее расследование того, кто это сделал и почему.

Кулеба заявил, что приветствует решение CBS News прекратить продвижение в соцсетях этой публикации, «но этого недостаточно».

Телеканал CBS News обнародовал «документальный фильм», в котором обвинил Украину в якобы «продаже» западного вооружения на черном рынке.

Позже телеканал заявил, что материал временно не будет продвигаться в соцсетях и его доработают.

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