CBS News должен провести внутреннее расследование из-за публикации заявлений о «продаже» Украиной западного оружия на черном рынке — Кулеба

8 августа, 11:57
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что телеканал CBS News должен провести внутреннее расследование из-за публикации заявлений о якобы «продаже» Украиной западного оружия на черном рынке.

«Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, сопротивляющейся агрессии и геноциду», — написал он в Twitter.

Видео дня
Читайте также:
«Все под контролем до последней пули». Данилов ответил на публикацию FT о рисках контрабанды оружия из Украины на черные рынки Европы

По его словам, должно быть проведено внутреннее расследование того, кто это сделал и почему.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1556543102713733121

Кулеба заявил, что приветствует решение CBS News прекратить продвижение в соцсетях этой публикации, «но этого недостаточно».

Телеканал CBS News обнародовал «документальный фильм», в котором обвинил Украину в якобы «продаже» западного вооружения на черном рынке.

Позже телеканал заявил, что материал временно не будет продвигаться в соцсетях и его доработают.

https://www.youtube.com/watch?v=LsEQCcBb2aw
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооружение Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Елена Вдовиченко говорит, что Метро планирует свою деятельность в Украине до 2030 года (Фото:Метро Украина)
Цены, курс доллара и планы до 2030 году /
Как торговые сети работают во время войны — интервью с СЕО Метро Украина
8 августа, 12:05
Ритейл/Недвижимость
Владельцы Ocean Plaza решили, что сейчас самое время открыть ТРЦ (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
«Они даты уже пять раз назначали» /
Что известно об открытии Ocean Plaza и его российском следе во время войны
8 августа, 08:22
Ритейл/Недвижимость
Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)
Второй срок Зеленского /
Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента
8 августа, 07:12
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X