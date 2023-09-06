Путин — это не тот человек, с которым Украина может серьезно вести переговоры — Дмитрий Кулеба 6 сентября, 08:47 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин не является партнером, с которым Украина может серьезно вести переговоры.

По его словам, пока Путин возглавляет Россию, переговоры о прекращении огня будут невозможны.

«Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время», — сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

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Министр заявил, что Путин — не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться.

«Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны», — сказал Кулеба.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.



Президент Украины заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.