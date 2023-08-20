Кулеба критикам контрнаступления: Должны быть осторожными в прогнозах и не недооценивать Украину

20 августа, 05:00
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Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал «сомнения» западных аналитиков относительно контрнаступления ВСУ. Он посоветовал им быть «осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях».

Об этом Кулеба сказал в интервью BILD.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была бы прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года… Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует о том, что даже у тех, кто сомневается, со временем появляется больше надежды », — сказал глава МИД.

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Он призвал аналитиков быть более осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях.

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«А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа — это тяжелый труд», — резюмировал Кулеба.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Дмитрий Кулеба Контрнаступление Война России против Украины

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