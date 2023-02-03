Возможное новое наступление России: Кулеба ответил, повторяется ли прошлогодняя ситуация с эвакуацией западных посольств 3 февраля, 10:14 Дмитрий Кулеба (Фото:US Secretary of Defense/www.flickr.com)

На фоне сообщений о возможном новом наступлении страны-агрессра России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что прошлогодняя ситуация с эвакуацией западных посольств не повторяется.

«Не повторяется по одной простой причине – уверенность наших партнеров в успешности Украины на поле боя. Она коренным образом отличается от той, которая была в начале войны. Не будем скрывать…в одной стране предполагали, что Украина упадет через 48 часов, в другой — через 72 часа, а оптимисты считали, что неделю продержится», — сказал он в интервью BBC.

Видео дня

По его словам, западные страны «имели этот страх и эвакуировали посольства».

«Сегодня этого страха нет, партнеры уверены в Украине. И я сейчас тоже больше уверен в партнерах, чем я был у них уверен сначала», — сказал он.

В январе-феврале 2022 года посольства многих стран эвакуировали из Украины своих сотрудников.

За месяц до полномасштабного вторжения России — 24 января, США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили о намерениях эвакуировать часть персонала посольств.

Посольства начали возобновлять работу весной, после того как российские войска отошли от Киева.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка оккупантов по всем направлениям на линии фронта.



Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.