Кулеба о российском ядерном шантаже: Не должно остановить на пути к победе 30 марта, 17:35 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Россия умышленно использует ядерный шантаж, однако мир должен продолжать двигаться дальше к победе Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

«Касаемо ядерного оружия. Я считаю, что когда мы говорим об угрозе использования ядерного оружия, нужно помнить о двух вещах. Первое — Россия использует ядерный аргумент, чтобы другие сдались, то есть это давление, это им помогает так или иначе», — рассказал министр.

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Как отметил Кулеба, ядерное сдерживание России Западом всегда срабатывало. В то же время российские угрозы не должны сдерживать Украину и ее союзников двигаться дальше к победе и восстанавливать территориальную целостность нашей страны в пределах международных границ.

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.