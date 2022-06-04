«Лучше сосредоточиться на том, как поставить на место». В МИД Украины отреагировали на призыв Макрона не унижать Россию

4 июня, 16:28
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не унижать Россию. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, страну-агрессора надо «поставить на место».

Об этом говорится в его Twitter.

«Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать. Потому что именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизнь», — подчеркнул Кулеба.

Видео дня
Читайте также:
«Если не желают победы Путину». Почему Макрон и Шольц продолжают говорить с диктатором — немецкий политолог

Накануне Макрон заявил, что РФ не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры». По его словам, российский диктатор Владимир Путин совершил «фундаментальную и историческую ошибку» для себя, своего народа и истории, начав полномасштабное вторжение в Украину. По мнению французского президента, глава Кремля «изолировался».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377?s=20&t=JNcmfcR-RJ4Z4bBW5RDlJA

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» Путину. Кулеба сказал, что такие желания некоторых европейских политиков — это тяжелая болезнь.

Читайте также:
«Тотальная изоляция». За 100 дней войны против Украины Россию отстранили от участия в 42 международных организациях — Кулеба

Макрон часто созванивается с российским диктатором даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако конкретных результатов это не дало. По словам лидера Франции, с декабря 2021 года он разговаривал с Путиным около 100 часов.

Лидеры ЕС звонят Путину, чтобы оправдать поставки оружия Украине — Мария Коваль-Гончар
https://www.youtube.com/embed/zN0Erz1-MFk
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Франция МИД Украины Дмитрий Кулеба Эммануэль Макрон Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X