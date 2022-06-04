«Лучше сосредоточиться на том, как поставить на место». В МИД Украины отреагировали на призыв Макрона не унижать Россию 4 июня, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не унижать Россию. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, страну-агрессора надо «поставить на место».

Об этом говорится в его Twitter.

«Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому будет призывать. Потому что именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на ее место. Это принесет мир и спасет жизнь», — подчеркнул Кулеба.

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Накануне Макрон заявил, что РФ не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры». По его словам, российский диктатор Владимир Путин совершил «фундаментальную и историческую ошибку» для себя, своего народа и истории, начав полномасштабное вторжение в Украину. По мнению французского президента, глава Кремля «изолировался».

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» Путину. Кулеба сказал, что такие желания некоторых европейских политиков — это тяжелая болезнь.

Макрон часто созванивается с российским диктатором даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако конкретных результатов это не дало. По словам лидера Франции, с декабря 2021 года он разговаривал с Путиным около 100 часов.



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