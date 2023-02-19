Кулеба отреагировал на намерения Китая обнародовать план урегулирования для Украины и РФ 19 февраля, 23:40 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его китайский коллега Ван И во время встречи «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности (Фото:Dmytro Kuleba / Twitter)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 февраля «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заведующим канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

"Ценю возможность обменяться мнениями с государственным советником Ван И. Мы согласны с тем, что основополагающий принцип территориальной целостности Устава ООН священный для обоих наших государств", - написал Кулеба в Twitter по итогам встречи.



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Он отреагировал на заявление Ван И о том, что Китай в конце февраля обнародует план урегулирования для Украины и РФ.

"Я еще раз повторил, что все инициативы, направленные на восстановление мира в Украине, должны основываться на этом [принципе территориальной целостности]", – подчеркнул глава МИД Украины.

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу "по политическому урегулированию кризиса в Украине", которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

В годовщину полномасштабного вторжения России против Украины 24 февраля глава КНР Си Цзиньпин также выступит с «мирной речью».



Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

Китай регулярно выступает с заявлениями о том, что война "должна прекратиться", ну упоминая о выводе российских войск со всей территории Украины, выплате Россией репараций и наказании военных преступников.



Впрочем, по некоторым данным, нейтральная позиция Китая в войне достаточно условна. По информации NBC News, власти США считают, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, включающую форму и бронежилеты. В Белом доме также обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность отправки России летальной помощи.