«Немножко нагнетаете драму». Президент Аргентины поблагодарил Путина, в МИД Украины отреагировали 20 декабря, 14:50 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя обмен «любезностями» между президентом Аргентины Альберто Фернандесом и диктатором Владимиром Путиным, заявил, что в Латинской Америке очень мало стран, откровенно вставших на сторону Украины.

"Немного вы нагнетаете драму. Делать вывод о том, что украинская дипломатия не работает в Латинской Америке из-за того, что президент Аргентины за что-то поблагодарил Путина… Я думаю, если мы будем так оценивать работу дипломатии, то очень далеко зайдем», — сказал Кулеба на брифинге.

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По его словам, «все они прекрасно понимают, что происходит».

«Все играют в свою игру. И, к сожалению, в Латинской Америке очень мало стран, которые честно и откровенно встали на сторону Украины в этой войне, и в защиту в целом международного права в этой войне», — заявил он.

Кулеба добавил, что, безусловно, нужно работать еще больше и со странами Латинской Америки, Африки, Азии и всего мира.

«Именно это мы и делаем, но есть политические лидеры, и, в частности, в Латинской Америке, которые при любых обстоятельствах будут благодарить Путина», — сказал он.

19 декабря президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил Путина за приветствие в связи с победой национальной сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу.

«Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, служит примером: наши общества нуждаются в единстве и мире», — сказал он.