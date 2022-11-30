«Все расписаны». Кулеба объяснил, почему Украина не может быстро получить западные системы ПВО 30 ноября, 16:31 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему поставки западных систем ПВО не происходят быстро. По его словам, дело в том, что их количество ограничено, а перед отправкой необходимо время на модернизацию.

Такое заявление глава МИД сделал в среду, 30 ноября, на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, передает корреспондентка НВ.



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«Проблема с ПВО в том, что их нельзя, условно говоря, купить в супермаркете или прийти на склад и сказать: „Вот это и вот это забираю“. Они все расписаны, у них всех есть назначения, большинство из них уже охраняют части пространства тех или иных стран. Поэтому если речь о том, чтобы получить какие-то системы вроде Hawk, переоборудовать и немного их модернизировать, это время. Желание и готовность делать это есть, но это время. Снять с боевого дежурства систему ПВО никто не может. Вот проблемы такого характера», — сказал Кулеба.

Он заверил, что среди западных стран нет табу на поставки Украине ПВО.

«Все обсуждается: как получить, когда получить. Плюс еще есть отдельный вопрос, где гораздо больший прогресс — ракеты для систем ПВО. Нам также при таком количестве российских атак требуется очень много ракет. И вообще сейчас была такая очень рабочая атмосфера: говорили о конкретных системах, конкретном количестве ракет: кто, где, когда. Может, на первый взгляд для министров это выглядит как техническая дискуссия, но для нас нет технических дискуссий, когда речь идет о безопасности Украины и украинцев, — рассказал Кулеба.

Ранее глава МИД говорил, что главными темами для Украины на саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября сказал, что по поводу поставок систем Patriot сейчас идет дискуссия.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY