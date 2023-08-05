Кулеба обсудил зерновое соглашение с главой МИД Турции

5 августа, 18:35
Поделиться:
Кулеба поговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (Фото:МИД Украины / Facebook)

Кулеба поговорил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (Фото:МИД Украины / Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Министры обсудили Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter в субботу, 5 августа.

«Я отметил вредное влияние выхода России [из зернового соглашения] на африканские страны и глобальную продовольственную безопасность. Турция продолжит усилия для восстановления соглашения», — написал он по итогам разговора.

Видео дня

Также министры обсудили график украинско-турецких двусторонних контактов.

Читайте также:
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1687843860888616960

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Читайте также:
Виталий Портников
Виталий Портников
Кремлевский «доктор Зло». По кому нанес удар Путин, отказавшись от «зерновой сделки»

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Турция Черное море МИД Украины МИД Турции Дмитрий Кулеба Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X