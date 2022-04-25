Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки оружия в Украину и санкции против РФ 25 апреля, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом поставку оружия для ВСУ и санкции против России.

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«Созвонился с Жан-Ив Ле Дрианом. Я поздравил президента Макрона и его команду с победой. Мой французский коллега подтвердил, что поддержка Францией Украины станет еще сильнее», — написал Кулеба в Twitter.

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Министры обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия в Украину и статус кандидата Украины в ЕС.

«Мы оба приветствовали лечение украинских детей во Франции в рамках важной инициативы, возглавляемой первые леди Украины и Франции», — добавил Кулеба.

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