Кулеба обсудил с Блинкеном возможные поставки ракет ATACMS Украине 6 сентября, 22:41 Энтони Бликен и Дмитрий Кулеба (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Министр также надеется, что обсуждения в Администрации президента США приведут к положительному решению по этому вопросу.

«Подробно обсудили предоставление ракет ATACMS (Украине — ред.). Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению», — заявил Кулеба по итогам переговоров с Блинкеном.

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В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой отметил, что Украина достигла "значительного прогресса" за время контрнаступления.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена. Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.