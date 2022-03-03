«Наше уязвимое место». Кулеба обратится к главам МИД стран НАТО с просьбой закрыть небо 3 марта, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обратится к главам МИД стран-участниц НАТО с просьбой о закрытии неба над Украиной в пятницу, 4 марта.

«Противовоздушная и противоракетная оборона Украины, это наше наиболее уязвимое место. Поэтому нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системе и очень серьезной поддержке со стороны партнеров ПВО Украины, то есть о предоставлении нам конкретного тяжелого вооружения», — заявил Кулеба в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, реально ли закрыть небо над Украиной, Кулеба сказал, что не хочет никого обнадеживать или разочаровывать.

«Когда будет решение, украинский народ об этом узнает», — подчеркнул украинский министр.

После начала войны России против Украины была зарегистрирована петиция с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.