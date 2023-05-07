Декларируют нейтральность. Кулеба призвал страны Азии занять четкую позицию в поддержку Украины и Устава ООН 7 мая, 09:48 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал стран Азии занять четкую позицию в поддержку Украины и устава ООН в жестокой войне, развязанной Россией.

Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-выступления на мероприятии Азиатского Центра Гарвардского университета (США), сообщает пресс-служба ведомства.

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Министр подчеркнул, что государства азиатского региона завоевали независимость, победили империализм, обрели собственный голос и воплотили экономическое чудо, преодолев бедность, а теперь «империализм РФ уже не просто стучится в дверь, а выбивает их».

«Два слова, которые я слышу от азиатских коллег несколько чаще, чем хотелось бы, это „солидарность“ и „нейтральность“. Они выражают солидарность с Украиной, за что мы благодарны, но декларируют нейтральность по отношению к нам и России. В то же время ни о какой нейтральности не может быть речи, когда речь идет об агрессии, убийствах, терроре, изнасиловании, мародерстве и массовых зверствах. Страны Азии должны занять четкую позицию в поддержку Украины и Устава ООН», - сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что «Россия проигрывает войну — не только против Украины, но и против современности, ума и здравого смысла».

Российская война против Украины несет только плохие новости для всех в мире. Украинцы страдают больше, но российская агрессия также разрушает жизнь, экономики и надежды людей во многих регионах. Саму поэтому Россию необходимо остановить», — отметил министр, подчеркнув, что избежать столкновения цивилизаций все еще возможно.

Ранее жители региона рассказали американской газете The Washington Post о своих претензиях к западным странам и симпатии к Путину.

Размышляя о войне в Украине, те избегали оценок действий агрессора, а вспоминали старые и нынешние образы на Запад.