Кулеба призвал исключить РФ из Совбеза ООН после намеренного обстрела жилых районов на Новый год 31 декабря, 17:39 Кратер от удара российской ракеты в жилом районе Киева, 31 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Совбеза ООН после того, как она умышленно обстреляла жылые районы Украины на Новый год.

«На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин „празднует“ Новый год, убивая людей. Россию надо лишить места в Совете Безопасности ООН, которое она всегда занимала незаконно», — заявил Кулеба на своей странице в Twitter.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя российский ракетный обстрел 31 декабря, заявил, что "праздник зла не будет долгим" и «в 2023 году каждый преступник получит свой приговор».

Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.

Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.

Сейчас известно об одном погибшем (в Соломенском районе оккупанты убили пожилого мужчину) и 20 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 14 из них госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).